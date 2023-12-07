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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023-2024، حيث أعلنت عدد من الكليات طريقة نظام الامتحانات لهذا العام كما أعلن مجلس الجامعة عن الاستعدادات التى يجب مراعاتها عند وضع الامتحان.

من جانبها، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت حنان جنيد، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب على الموقع الرسمى للكلية ، على أن تعقد امتحانات الدراسات العليا يوم الخميس 4 يناير القادم ، حضوريا بالكلية .

 

كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول كلية الاعلام جامعة القاهرة

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