إعلام القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023-2024، حيث أعلنت عدد من الكليات طريقة نظام الامتحانات لهذا العام كما أعلن مجلس الجامعة عن الاستعدادات التى يجب مراعاتها عند وضع الامتحان.

من جانبها، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 .

وقالت حنان جنيد، إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب على الموقع الرسمى للكلية ، على أن تعقد امتحانات الدراسات العليا يوم الخميس 4 يناير القادم ، حضوريا بالكلية .