عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك قبل ساعات من الصمت الانتخابي.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحباً بزيارتهم لمقر الحملة.

 المجلس هو آخر جهة تلتقي

قال فوزي، خلال اللقاء، إن المجلس هو آخر جهة تلتقي به الحملة في إطار نشاط الحملة قبل بداية الصمت الانتخابي، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالمجلس، وظهر ذلك جليا في عدة انجازات أبرزها قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدا أن إصدار هذا القانون بأوسع الاختصاصات والصلاحيات تُمكن المجلس من القيام بكل واجباته.

من جانبه، ثمن وفد المجلس إنجازات القيادة السياسية وانتصارها للطفل، وكان ذلك اهتماما غير مسبوق، فقد تم إطلاق المبادرات المختلفة في كافة المحافظات ومنها حياة كريمة التي اهتمت ببناء الإنسان والمبادرة الخاصة بالتغذية وعلاج التقزم، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطن المصري، مشيرين أنهم يحرصون على عمل ندوات في كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

ترشيحاتنا

بعد تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم.. الاحتلال يعترف: نحقق مع ارتباطهم بحماس

بسبب شهداء غزة.. إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب

البيت الأبيض: لم نعط موعدا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة

مستشفى كمال عدوان.. استشهاد كادر طبي كبير في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

لماذا لم يوثق المصري القديم أي اكتشاف لحفرية الديناصور.. تفاصيل مدهشة

بإطلالة شبابية .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ