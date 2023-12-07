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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لك لو استخدمت الموبايل ساعتين يوميا؟

الموبايل
الموبايل

 اكتشفت دراسة حديثة أن استخدام الموبايل لساعتين يوميا يضر الأسنان ويزيد احتمالات الإصابة بمشكلات الصحة العقلية والمخ والأعصاب.

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ووفقا لما جاء في موقع ديلي ميل توصل فريق من الباحثون من جامعة هانيانغ بكوريا، أن الأشخاص الذي كان عمرهم يتراوح بين 13 إلى 18 وكانوا يستخدمون الموبايل لمدة تقل عن ساعتين يوميا، كانوا أقل عرضة للإصابة بمشكلات صحية عديدة أبرزها الاكتئاب ومشاكل النوم والتوتر والأفكار الانتحارية وإدمان الكحول مقارنة بمن امتنعوا عن استخدام الهاتف نهائيا

وفى نفس الوقت ارتبط استخدام الموبايل لأكثر من أربع ساعات، بخطر الإصابة بهذه المشاكل النفسية بنسبة 22%.

ونشرت الدراسة في مجلة PLOS ONE و أظهرت معظم الأبحاث أن قضاء وقت كبير أمام شاشة الموبايل يمكن أن يكون ضار وفي نفس الوقت يكن استخدام الهاتف لأوقات قصيرة مفيد.

وربط الباحثون بين استخدام الموبايل والنتائج الصحية، مع مراعاة أمور أخرى، مثل: العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

الموبايل المخ والاعصاب المشاكل النفسية الصحة العقلية الأفكار الانتحارية استخدام الموبايل

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