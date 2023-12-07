يبحث قطاع عريض من المواطنين وخصوصا السائقين عن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة لاسيما في حال تعرضها للضياع فالكثيرلا يعرف خطوات استخراج رخصة .

ويقدم صدى البلد عدة خطوات لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة من أبرزها.

يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة المرور ثم ينشئ حساب على الموقع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة

• شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات).

• صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية.

• يجب أن تكون الرخصة سارية لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة

1. يدخل السائق إلى موقع بوابة المرور.

2. ينشئ حساب على الموقع.

3. يملئ مجموعة من البيانات يطلبها الموقع مثل (الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني).

4. سجيل الدخول.

5. اختر دليل الخدمات.

6. اضغط على بدل فاقد رخصة السيارة.

7. تظهر لك بعد الشروط قم بالموافقة عليها.

8. والآن أدخل بيانات السيارة (رقم اللوحة، والمحافظة، ورقمي الساشية، ورقم شهادة براءة الذمة المالية).

9. إدخال العنوان لاستلام بدل فاقد رخصة السيارة.

10. اختر طريقة دفع الرسوم.

11. في حالة اختيار الدفع الإلكتروني سيتم منحك كود.

12. قم بالتوجه إلى أقرب مكان لدفع الرسوم.

13. ويعد استخراج مالك السيارة بدل فاقد رخصة السيارة بمثابة إقرار منه بفقدها رسميًا.

تكلفة بدل فاقد رخصة السيارة

وفقاً لإدارة المرور العامة تكلفة بدل فاقد رخصة السيارة 1115 جنية تبعاً للائحة التنفيذية الخاصة بإدارة المرور ويتم تقسيمها على النحو التالي:

• دفع 567 جنيها مصريا قيمة نموذج.

• دفع 130 جنيهاُ قيمة الدمغات.

• دفع 285 جنيه مصري قيمة الكشف الطبي باطنة ونظر.

• قيمة الشنطة بالإضافة إلى رسوم ملف ويقدر بـ85 جنيهاً.

• نموذج مرور رقم 256 بقيمة 40 جنيهاً.

• طابع الشرطة الخاص بالمخالفات بقيمة 3 جنيهات.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة أون لاين 2023

الطريقة الثانية لاستخراج بدل فاقد رخصة سيارة هي الطريقة الإلكترونية وهو ما توفره بوابة مصر الرقمية للمواطنين من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور المتاحة على البوابة «مركباتي».

3. - اختيار الأيقونة الخاصة ببدل فاقد رخصة مركبة.

4. - بعد الضغط على الأيقونة تظهر أمامك الصفحة الخاصة بالتسجيل عبر البوابة، قم بإدخال رقم الموبايل الخاص بك، وكلمة المرور الخاصة بحسابك على بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

5. - بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، قم بإدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة الخاصة بك في الخانات المخصصة.

6. - وبعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات اضغط على تسجيل حتى يتم إرسال تلك البيانات لإدارة المرور التابع لها ليتم تجديد الرخصة الخاصة بك.

ماذا يحدث عند ضياع رخصة القيادة؟

1. هناك عدة خطوات يمكنك اللجوء إليها عند فقدان رخصة القيادة وهي كالتالي:

2. إجراء محضر في قسم الشرطة يقر بسرقة أو ضياع الرخصة الخاصة بك في القسم التابع لمحل سكنك.

3. استخراج شهادة براءة ذمة وهي شهادة توضح إخلاء الرخصة من المخالفة.

4. التقديم على طلب بدل فاقد وملئ النموذج الخاص تبعاً للخطوات بالأعلى.

5. قم بتقديم صورة البطاقة السارية والاطلاع على الأصل.

6. ملئ مذكرة معتمدة تفيد بفقد الرخصة.

7. قم بتجهيز شهادة المخالفات التي تنفي وجود مخالفات على السيارة.

8. إبقاء مقدم الطلب في دائرة القسم أو المرور.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة

هناك بعض الأوراق التي يجب توافرها لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة، والتي جاءت كالآتي:

• يجب على مالك السيارة تقديم شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات).

• صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية.

• يجب أن تكون حالة الرخصة سارية لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة.

غرامة الق يادة بدون ترخيص

وفقاً لقانون المرور المصري عام 2022 تحددت عقوبة للسير دون رخصة للسيارة يتغرم خلالها الشخص بمبلغ يبدأ من 1000: 2000 جنيهاً وحبس قد يصل إلى 6 أشهر لا يزيد.