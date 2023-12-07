ناصر القدوة: إذا كان ياسر عرفات موجودا لم تكن لنصل لهذه الحالة بغزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة، إن استخدام الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99 يثير غضب إسرائيل وتعتبرها ولاية جوتيريش تهدد السلام العالمي.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نحن الأقرب لاتخاذ مجلس الأمن قرارا مهما لصالح غزة خلال يوم أو اثنين على الأكثر".

وأشار: "الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو نحو 30 مرة بمجلس الأمن ضد مشاريع قرارات بشأن غزة"، مضيفا: "تغيير قواعد اللعبة يكون بالدفع باعتبار أمريكا طرفا في الحرب على غزة مما يحجم صلاحيتها بمجلس الأمن".

وأوضح: "تغيير القيادة الفلسطينية ليست مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا ولكن هناك أغلبية ساحقة فلسطينية تريد ذلك"، معقبا: "على الحكومة الحالية الحفاظ على وجود حماس واحترامها والانفتاح معها، وهناك أغلبية فلسطينية تريد حكومة جديدة تحفظ كرامة المواطن الفلسطيني".

واسترسل: "الراحل ياسر عرفات كان يتعامل الأمر بجدية ولم يختف مثلما فعلت الحكومة الفلسطينية الآن"، معقبا: "إذا كان ياسر عرفات موجودا لم نكن لنصل هذه الحالة في غزة.. وأقول للحكومة الفلسطينية ارحمونا".