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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوطنية للانتخابات: القضاة يتسلمون أوراق العملية الانتخابية فور وصولهم المقار

المستشار أحمد بندارى
المستشار أحمد بندارى

قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إنه وفقا للتوزيع الجغرافى بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى الوجة القبلى حيث غادر عدد من القضاة متجهين إلى اسوان.

وأضاف أحمد بندارى فى تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"،  فور وصول القضاة للأشراف على العملية الانتخابية يتم توفير أماكن الأقامة  وتسليم اوراق العملية الانتخابية لهم.

الهيئة العامة للاستعلامات

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنَّ الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية، لافتاً إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية هي الأهم في الأنظمة الرئيسية والتي يملك بها رئيس الدولة كافة الصلاحيات التنفيذية، وموقع الرئيس المصري وفقا للدستور المصري في موقع مهم للغاية.


وتابع ضياء رشوان: «لابد من التطور إلى الأمام ديمقراطيا وهو ما شهدناه في جلسات الحوار الوطني والذي كان في غاية الأهمية، والإصلاح السياسي تأخر بسبب أولويات أخرى ولكن بالحوار الوطني حققنا ذلك وعقبه الانتخابات الرئاسية الحالية، وبالتالي قطعنا خطوة مهمة من تحول الحوار لشيء مؤسسي وسيتلوه برلمان ثمَّ محليات، وقطعنا بذلك خطوات أفضل نحو الجمهورية الجديدة وهذه ملامحها».

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة العامة للاستعلامات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات الجمهورية الجديدة الحوار الوطني

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