رسالة مباشرة للعالم..وزير الخارجية:حل الصراع في غزة لن يكون على حساب مصر

استنكر سامح شكري وزير الخارجية فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بزعم إنقاذهم من نيران الصراع المشتعل بفعل الحرب الدائرة واصفا هذا الطرح بانه مرفوض كليا، في رسالة مباشرة وواضحة تؤكد موقف مصر الثابت من هذا الطرح.

ورد وزير الخارجية على سؤال "لماذا لا تستقبل مصر الفلسطينيين بشكل مؤقت في سيناء لإنقاذهم من نيران الحرب؟ قائلا: اليس من الأولى وقف إطلاق النار من أجل حل الأزمة والصراع الدائر بدلا من النظر الى ازاحة الفلسطينيين إلى أماكن أخرى؟

واستطرد شكري قائلا: إن هذا الطرح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة إلى الأردن أو اي مكان آخر يتعارض مع القانون الدولي وهو اجراء غير ملائم يجب حل الأزمة دون إلقائها على حساب أطراف آخرين.

وشدد شكري على أن التهجير ليس صيغة معترف بها للتعامل مع أي صراع وليس هناك سببا لأن يترك الفلسطينيون أرضهم، مؤكدا ان الفلسطينيين المدنيين ليسوا مسئولين عما حدث في 7 اكتوبر الماضي ولا يجب معاقبتهم على ذنب لم يقترفوه.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستظل مناصرة للفلسطينيين لنيل حقوقهم.