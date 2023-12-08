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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يرفع حالة الاستعداد القصوى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 قدّم المحافظ الشكر في مستهل الجلسة لجميع المواطنين و المشاركين بقافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها المحافظة لدعم أهالي غزة، مؤكدًا مواصلة قوافل الدعم الخاصة بالمواد الغذائية والتبرع بالدم؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما بحث المحافظ عددًا من الموضوعات مع أعضاء الجهاز التنفيذي موجهًا بما يلي:

1-رفع حالة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتأكد من تواجد التمركزات الطبية والأمنية ومراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالمناطق النائية.

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2- تكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية وطرح كميات من السكر المدعم بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رفع السعر.

3- الإعداد لإطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بكافة المراكز بدعم قيمته مليون جنيه لأعمال المكافحة، وإجراء المكافحة بالمجان لصغار الملاك ودعم ٥٠ ٪ لكبار الملاك.

4-إلزام أصحاب حظائر الماشية والدواجن بتوفير وسائل الحماية المدنية داخل الحظائر، لتأمينها من الحرائق.

5- حصر المعاهد الأزهرية المشاركة بمشروع رواق الأزهر، لاستخدامها كمراكز لتحفيظ القرآن الكريم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

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