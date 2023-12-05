محافظ الوادي الجديد يناقش التعاون في المجالات الاستثمارية مع سفير إندونيسيا

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لطفي رؤوف، سفير دولة إندونيسيا لدى مصر، خلال زيارته الثانية للمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتنموية المختلفة وذلك بحضور ، حنان مجدي نائب المحافظ.

وبحسب بيان المحافظه ، أكد محافظ الوادي الجديد خلال اللقاء حرص المحافظة على تعميق جسور التعاون وتقديم كافة التيسيرات للاستثمارات الأجنبية الجادة.

وثمَّن سفير دولة إندونيسيا لدى مصر عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال جولته بمراكز المحافظة؛ لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي، كما أعرب عن تقديره للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.