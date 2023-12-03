محافظ الوادي الجديد يتابع الجاهزية والاستعداد للانتخابات الرئاسية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات وجاهزية المحافظة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز.

وتم التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وتحقيق نسب مشاركة متقدمة على مستوى الجمهورية، تعكس مدى وعي و إيجابية أهالي المحافظة. مشيرًا إلى جاهزية كافة المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية داخل وخارج اللجان، تيسيرًا على الناخبين وأعضاء اللجان. وتوفير وسائل انتقال لنقل الناخبين بالمناطق والقرى النائية لمقار اللجان. ومتابعة أداء غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة؛ لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.

#الانتخابات_الرئاسية_٢٠٢٤.