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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد «مزار مهم»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عيد شمس، في مكتبه بالمبنى الإداري للجامعة.

جاء ذلك، على هامش زيارتهم لجامعة الوادي الجديد؛ للمشاركة فى الندوة التثقيفية الكبرى، بعنوان (الأسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصري فى ظل الجمهورية الجديدة).

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى، درع الجامعة للدكتور أحمد زايد والدكتور عبد الوهاب جودة الحايس؛ تقديرًا لدورهما الرائد في خدمة قضايا المجتمع فى مصرنا الغالية.

ومن جهتهما، قدم الدكتور أحمد عبدالله زايد والدكتور عبدالوهاب الحايس، الشكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي على حفاوة الاستقبال، معربًا عن إعجابه الشديد لما شاهده فى جامعة الوادي الجديد من إمكانات وتجهيزات وإنشاءات لمباني كليات الجامعة  التى تسهم فى خدمة المجتمع.

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وفى نهاية الزيارة التى استمرت لمدة يومين تفقد الدكتور أحمد عبدالله زايد الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس بمرافقة رئيس الجامعة، مركز الحفريات الفقارية، واستمعا إلى شرح من الدكتور جبيلي عبد المقصود مدير المركز، حيث تضمن الشرح الاكتشافات العامية لعظام الديناصورات والزواحف البحرية التي تم اكتشافها بمناطق متفرقة من الوادي الجديد من خلال فرق بحثية مشتركة مع عدد من الجامعات المصرية.

وأعربا عن سعادتهما بما شاهداه بهذا المركز العلمي المتخصص فى الحفريات الفقارية الذى يعد مزارًا علميًا مهمًا فى جامعة الوادي الجديد.

حضر اللقاء، كل من الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب والأستاذ الدكتور اسلام عامر عميد كلية الآداب والأستاذ الدكتور أحمد فاروق الحسيني عميد كلية الصيدلة والدكتورة هند أشرف المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب 

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