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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مذهل لعملة ذهبية تحمل وجه المسيح

صدى البلد

عن طريقة الصدفة، عثر أحد كاشفي المعادن على عملة ذهبية عمرها 1000 عام تصور المسيح أثناء استكشاف الجبال في بلدية فيستري سليدر بجنوب النرويج.

عن تاريخها، تم تقديم هذا النوع من العملات الصغيرة، المعروف باسم "histamenon nomisma"، لأول مرة حوالي عام 960 بعد الميلاد. 

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تُظهر العملة يسوع وهو يحمل الكتاب المقدس على جانب واحد وصور باسل الثاني وقسطنطين السابع، الأخوين اللذين حكما الإمبراطورية البيزنطية، على الجانب الآخر.

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كان قد انهار النصف الغربي من الإمبراطورية الرومانية في عام 476، في حين استمرت الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية لألف عام أخرى.

تاريخ عملة تحمل وجه المسيح

ويعتقد علماء الآثار أن العملة تم سكها في وقت ما بين عامي 977 و1025، في عهد الأخوين، بناءً على ثلاثة خطوط منقطة تحيط بحدود العملة، وهو عنصر تصميم شائع الاستخدام خلال تلك الفترة الزمنية. 

وتحتوي القطعة الأثرية أيضًا على نقشين. الأولى مكتوبة باللاتينية، تقول: "يسوع المسيح ملك الذين يملكون"، والثانية، باللغة اليونانية، تقول "باسيليوس وقسطنطين، أباطرة الرومان".

ومع ذلك، لا يعرف الباحثون كيف وصلت العملة إلى سفح الجبل. ويعتقدوا بأنها ربما كانت مملوكة لهارالد هاردرادا، المعروف أيضًا باسم هارالد الثالث، الذي حكم النرويج من عام 1045 إلى عام 1066. 

وقبل أن يصبح ملكًا، عمل هارالد الثالث كحارس للإمبراطور البيزنطي؛ كان من الشائع أن يحصل الحراس على إذن لنهب القصر بعد وفاة الإمبراطور.

من الممكن أن تكون العملة قد استُخدمت في النهاية كجزء من مهر زواج هارالد الثالث من ابنة الأمير ياروسلاف (المعروف أيضًا باسم ياروسلاف الحكيم) من كييف، في ما يعرف الآن بأوكرانيا، وربما تم استخدامه أيضًا كشكل من أشكال التجارة.

استكشاف الإمبراطورية الرومانية الاثار الرومانية

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