اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر: حذاء في فم نمر

اكشف موظفو حديقة حيوانات في باكستان جريمة بشعة إثر رؤيتهم حذاء في فم نمر كانت تتم بداخل قفصه عملية تنظيف روتينية.

وفق ما أفاد مسؤولون حكوميون، اليوم الخميس، أغلقت حديقة الحيوانات أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت.

وقال علي عثمان بخاري، المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة، لوكالة فرانس برس إن "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل".

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وأوضح أنه عثر على الجثة، صباح الأربعاء، في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في إقليم البنجابإثر اكتشاف الموظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء في فمه.

ونبه: "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه (الرجل) كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".



وأردف: “لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل قفز هو إليها”، منوهًا: "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين".



وأعلنت السلطات أنه لم يتم التعرف على هوية الضحية ولم يتقدم أحد للمطالبة بالجثة.



