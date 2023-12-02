على يد مسلحين مجهولين.. وفاة 8 أشخاص من ركاب حافلة شمال باكستان

قال مسؤولون محليون وإقليميون إن مسلحين هاجموا حافلة بالقرب من بلدة تشيلاس في شمال باكستان، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب وإصابة 15 آخرين على الأقل.

وقال محمد علي جوهر المتحدث باسم الحكومة الإقليمية إن المسلحين فتحوا النار على الحافلة مساء السبت وتم نقل الجرحى إلى مستشفى محلي.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار.

وتقع تشيلاس في منطقة جيلجيت بالتستان الجبلية، بالقرب من إقليم خيبر بختونخوا، حيث تزايدت الهجمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بعض الهجمات التي أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنها.



وتعد تشيلاس نقطة توقف شهيرة للسياح وتقع أيضًا بالقرب من سد تدعمه الصين قيد الإنشاء.