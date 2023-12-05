إصابة أربعة أطفال في انفجار بشمال غرب باكستان

أعلن المستشفى الباكستاني، اليوم الثلاثاء، أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام وشخص بالغ أصيبوا بجروح في انفجار وقع في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان في وقت مبكر اليوم، الثلاثاء.

وقال بلال أحمد فايزي، المتحدث باسم خدمات الإنقاذ الطارئة، إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق مزدحم في بيشاور الساعة 9:10 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا.

وقال محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور، إن اثنين من الأطفال في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم.

وتقع بيشاور على أطراف المناطق القبلية الباكستانية المتاخمة لأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، وكثيرا ما تستهدفها الجماعات الإسلامية المتشددة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان الباكستانية.

وفي عام 2014، هاجم ستة من مسلحي طالبان أكاديمية يديرها الجيش وقتلوا 153 شخصًا، معظمهم من الطلاب.