عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. التجهيزات النهائية بمقار ولجان الانتخابات الرئاسية في دمياط

دمياط
دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية بالمقار واللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة لانطلاق الانتخابات الرئاسية خلال أيام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجارى .

كما تابعت " المحافظ " جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة و الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، لاتمام كافة التجهيزات باللجان، و تزويدها بأماكن مزودة بمظلات لانتظار المواطنين، وكراسى متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم ، وأيضًا مراجعة استراحات القائمين على العملية الانتخابية،  وفى هذا السياق،، أكدت " محافظ دمياط " على المرور الميدانى المستمر لمتابعة تلك الأعمال وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية..

هذا ويشار إلى أن محافظة دمياط بها عدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة،  هذا إلى جانب ٥ لجان للوافدين..

فرق متنقلة لتقديم الخدمات الصحية في دمياط

FB_IMG_1702035933101
FB_IMG_1702035933101
FB_IMG_1702035936099
FB_IMG_1702035936099
FB_IMG_1702035929581
FB_IMG_1702035929581
FB_IMG_1702035926806
FB_IMG_1702035926806
FB_IMG_1702035924401
FB_IMG_1702035924401
FB_IMG_1702035916368
FB_IMG_1702035916368
FB_IMG_1702035918945
FB_IMG_1702035918945
دمياط الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية الإدارة المركزية أستعدادا استراحات التربية والتعليم التجهيزات النهائية الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

موضوعات متعلقة

فرق متنقلة لتقديم الخدمات الصحية في دمياط

ترشيحاتنا

ما هو نوع الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب

آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2790 جنيهًا

هجمة شتوية عنيفة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من طقس الإثنين والثلاثاء.. تفاصيل

شررها متطاير.. خطيب المسجد النبوي: المسلمون اليوم يمرون بفتن متعددة المصادر والأشكال

تأمين انتخابات الرئاسة| وزير الداخلية: تدعيم المنطقة المحيطة بالمقرات بتشكيلات سريعة الحركة

تغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه بسبب عطل جسيم في الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي الكركدية على شعرك والنتيجة تدهشك

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ