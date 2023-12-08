شاهد.. التجهيزات النهائية بمقار ولجان الانتخابات الرئاسية في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية بالمقار واللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة لانطلاق الانتخابات الرئاسية خلال أيام ١٢،١١،١٠ ديسمبر الجارى .

كما تابعت " المحافظ " جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة و الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، لاتمام كافة التجهيزات باللجان، و تزويدها بأماكن مزودة بمظلات لانتظار المواطنين، وكراسى متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم ، وأيضًا مراجعة استراحات القائمين على العملية الانتخابية، وفى هذا السياق،، أكدت " محافظ دمياط " على المرور الميدانى المستمر لمتابعة تلك الأعمال وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية..

هذا ويشار إلى أن محافظة دمياط بها عدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة، هذا إلى جانب ٥ لجان للوافدين..

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