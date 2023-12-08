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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. حكم الشرع في الرهان.. لماذا أمرنا النبي بتغيير مكان الجلوس وقت خطبة الجمعة؟

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

رد دار الإفتاء على التلفيق في جواز المعاملات البنكية.. شرح مفصل بالمذاهب
 

حكم إيداع المال في البنك وصرف الأرباح ؟.. دار الإفتاء ترد
 

حكم الشرع في الرهان على الألعاب وهل يعتبر قمار؟.. دار الإفتاء ترد
 

هل العمل في تلوين ونحت الآثار حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب
 

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أهمها المشاركة بالانتخابات.. خطيب الجمعة يكشف عن مظاهر الإيجابية في المجتمعات
 

نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم| موضوع خطبة الجمعة القادمة
 

لماذا أمرنا النبي بتغيير مكان الجلوس وقت خطبة الجمعة؟ نصيحة نبوية لا ينفذها الكثير
 

خطيب الحرم المكي: رأس الفرائض لـ للفلاح هي الصلاة
 

النشرة الدينية دار الإفتاء المعاملات البنكية الرهان الاثار الزكاة

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