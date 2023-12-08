حتى السكر بقي “فكة”| حكاية طرح عبوات صغيرة في الأسواق.. وقرار حكومي عاجل يٌنهي الأزمة

أكياس الفكة.. تفاصيل طرح عبوات سكر بـ 3 جنيهات في الأسواق

صرف سكر حر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

تثير الشوارع المصرية حاليًا العديد من الاستفسارات والجدل حول الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لأكياس صغيرة الحجم تحتوي على السكر، والتي يُقال إنها تُباع بسعر 1 جنيه للكيلو.

وهذه الصور أثارت فضول الكثيرين وأثارت الشكوك بشأن مصداقية هذا العرض ومدى إتاحة تلك الأكياس في الأسواق المحلية.

وفي هذا التقرير الموسع، سنكشف الحقيقة ونقدم توضيحًا شاملاً حول هذه الأكياس المثيرة للجدل وإن كانت حقيقية أم لا.

