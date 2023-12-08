عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حتى السكر بقي “فكة”| حكاية طرح عبوات صغيرة في الأسواق.. وقرار حكومي عاجل يٌنهي الأزمة

صدى البلد

أكياس الفكة.. تفاصيل طرح عبوات سكر بـ 3 جنيهات في الأسواق
صرف سكر حر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها

 

 

تثير الشوارع المصرية حاليًا العديد من الاستفسارات والجدل حول الصور المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لأكياس صغيرة الحجم تحتوي على السكر، والتي يُقال إنها تُباع بسعر 1 جنيه للكيلو. 

وهذه الصور أثارت فضول الكثيرين وأثارت الشكوك بشأن مصداقية هذا العرض ومدى إتاحة تلك الأكياس في الأسواق المحلية. 

وفي هذا التقرير الموسع، سنكشف الحقيقة ونقدم توضيحًا شاملاً حول هذه الأكياس المثيرة للجدل وإن كانت حقيقية أم لا.
 

السكر الحقيقة الصور التواصل الاجتماعي الأسواق المحلية كيس سكر الفكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

“العروة” السبب| “الجنون” يصيب سوق البصل.. وهذا موعد تراجع الأسعار

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

تعرف على مكان كوبري عادل إمام الجديد.. ولهذا السبب لجأت المحافظة لتلك الخطوة؟!

انحراف واصطدام بكوبري| القصة الكاملة لحادث سفينة قناة السويس.. أول صور وحقيقة تعطل المجرى الملاحي

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

من أجل عيون المنتخب| أحمد فتوح يقترب من العودة إلى الزمالك.. وكلمة السر عضو اتحاد الكرة

تحذير من خطر كبير| السعودية تحظر السفر إلى ثلاث دول عربية.. ما القصة؟

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

ضربة مدوية| تراجع كبير في أسعار الدولار.. والسوق السوداء تتهاوى| ماذا حدث؟

"مشوفتش العربية من الضلمة"| تفاصيل التحقيقات مع المتسبب في مصرع أشرف عبد الغفور.. وصدمة مدوية لزوجته

ترشيحاتنا

رونالدو وماني يقودان النصر أمام الرياض

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عاجز أمام وقف إطلاق النار بغزة

رعد وبرق في كل مكان.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بشكل مفاجئ

سجل هدفًا .. محمد شريف يقود الخليج للفوز على أبها بالدوري السعودي

الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جنازة فلسطينية في الخليل ويصيب طفلا بالرصاص الحي

خلال ساعتين .. استهداف 4 قواعد أمريكية في سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

لحظة بلحظة| شاهد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

فيديو

الهدف 200.. سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي/ فيديو جراف

بجد ولا هزار ؟.. ظهور أكياس سكر فكة بـ٣ جنيه

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ