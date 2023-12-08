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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء السوري يصل إيران لتنفيذ اتفاقيات بين البلدين

رئيس الوزراء السوري
رئيس الوزراء السوري في إيران

وصل رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددا من الملفات.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن زيارة رئيس الوزراء السوري إلى طهران، تهدف إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق.

ويرافق "عرنوس" إلى طهران، وفدا رفيع المستوى تلبية لدعوة من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

وقال نائب الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، إن عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون البرنامج الرئيسي لحسين عرنوس في طهران، كما ستكون له لقاءات مع الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال محمد جمشيدي: تماشياً مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيسي إلى سوريا، سيتم أيضاً التوقيع على المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال تلك الزيارة والتي تم الانتهاء منها بعد عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين، على شكل وثائق تعاون مشترك.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المهندس عرنوس التقى في مقر إقامته مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا مهدي شوشتري، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض العمل المشترك.

يشار إلى أن التعاون الاقتصادي الواسع النطاق في مجالات الجمارك والمصارف وإنشاء مناطق تجارية مشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الكهرباء وغيرها، من بين المجالات التي سيبحثها الجانبان الإيراني والسوري خلال هذه الزيارة.

رئيس الوزراء السوري ايران حسين عرنوس طهران الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

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