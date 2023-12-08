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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز ومدن الجنوب|شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الجمعة جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين، بالانتخابات الرئاسية 2024.

 تفقد نائب محافظ الجيزة، جاهزية لجان مدرسة أبو النمرس المشتركة ومدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية ومدرسة ترسا المشتركة الرسمية ومدرسة شبرامنت الأعدادية بنات بمركز أبو النمرس ومدرسة وحدة أم خنان الأبتدائية ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية ومدرسة الشهيد اللواء عاطف الاسلامبولي الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد مصطفي محمد أبوزيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين.

كما تابع الشهابي، توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان الأنتخابات بمركز العياط، ويرافقه النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، بمدرسة حمدان صديق الإعدادية ومدرسة السلام الإعدادية والثانوية ومدرسة الجزيرة الرسمية لغات.

وأطمأن نائب محافظ الجيزة، على إنتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الأنتخابات ومراجعة تأمين اللجان من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين الى اللجان.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، حامد سلامة، رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود شنب، رئيس مركز البدرشين، ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط
والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بابو النمرس وخالد البحيري مدير عام الأدارة التعليمية بالبدرشين وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسؤولي مديرية الصحة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة.

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