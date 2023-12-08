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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف علاقة الضغط بالغضب

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل أثر الاكتئاب على الحالة النفسية.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الاكتئاب بالتأكيد يؤثر على الصحة بشكل كبير؛ معلقا مراحل الغضب تبدأ بـ «التكشير» وهذا أمر محرم بدليل قول الله تعالى الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم «عبس وتولى* أن جاءه الأعمى»، منوها أن الابتسامة نعمة من الله، لأن الغضب يفرز مواد خطيرة ترفع الضغط وتهلك الشرايين والشعب الهوائية والحالة المزاجية.

وأكد الدكتور حسام موافي أننا في ظروف – خاصة قضية فلسطين- تجعلنا نغضب، لكن علينا بالدعاء لتكون نهاية إسرائيل وهذا من باب الثقة في الله تعالى، مستشهدا بقصة سينا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وحادث البقرة، معللا: أسوأ أخلاق في البشر هم اليهود الصهاينة.

الشخص الرياضى

 

وشدد موافي على أن الشخص الرياضي دائما سعيد بسبب مادة «إندورفين» المسئولة عن ضبط الحالة المزاجية، وهذا هو الفرق بين السعادة والغضب، مستكملا: سأستضيف قريبا أخصائي طب نفسي للتعريف بطرق مجابهة الغضب.

واختتم حسام موافي: أنواع الغضب متعددة منها المتكرر وهذا أخطرها.

الإكتئاب الحالة المزاجية الحالة النفسية الدكتور حسام موافي السعادة الشخص الرياضي الشعب الهوائية

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