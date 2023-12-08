الشعب الديمقراطي : الوطنية للانتخابات وفرت فرصا متكافئة لمرشحي الرئاسة

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن العملية الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت بفتح باب الترشح اتسمت بالشفافية والديمقراطية على كل الأصعدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت فرصا متكافئة للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، الذين توافرت فيهم الشروط الخاصة بالترشح.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية آثارها ليست سياسية فقط ولكن لها أيضا آثار وأبعاد اقتصادية واجتماعية، وهو ما لمسناه في إشادة صندوق النقد الدولي بمصر عقب المشاهد الرائعة المتمثلة في الإقبال منقطع النظير للمصريين في الخارج على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.