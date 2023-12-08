المرصد المصري: خطوات كبيرة في مسار الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي

قال محمد مرعى، مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مسار الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي، وهذا المشهد الانتخابي هو جزء من هذا المسار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن عملية البناء السياسي تستغرق سنوات، موضحا أن الشعب المصري أصبح عنده نوع من الوعي.

وتابع أن المواطن المصري يجد أن له حرية الاختيار لمن يمثله، وصوته يحدد من سيصبح رئيس مصر ويحكمه، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الأهداف التي تم رفعها في 2011 أو ثورة 30 يونيو تم تحقيقها على أرض الواقع.