البصل ضرب في العالي | السر وراء ارتفاع أسعاره وموعد الانخفاض

اسباب ارتفاع أسعار البصل

قدمت مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول اسعار البصل و السبب وراء ارتفاع السعر و متي سيكون موعد الانخفاضالبصل يواصل ارتفاعه في الأسواق، والمصانع والتجار يتلاعبون به رغم منع تصديره، أما المسئولون يكشفون عن موعد انخفاض سعره، بينما تكثف الحكومة من المساحات المزروعة للبصل لحل الأزمة، تفاصيل أزمة ارتفاع سعر البصل في تغطيتنا.

ديسمبر هو شهر حصاد بعض المحصولات الزراعية ومن أهمها البصل، حيث لا غنى عنه في كل منزل، ومن المعروف أن في موسم حصاد أي محصول يقل سعره لوفرة المعروض، لكن الأمر كان مختلف مع البصل هذا العام.

ارتفع سعر البصل بشكل كبير، و تراوح سعره في أغلب المناطق مابين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو، لكن مصدر بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن سبب ارتفاع البصل في الأسواق هو قلة المعروض.

و يرجع ذلك إلى نهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد، كما أن المعروض في الأسواق هو من بداية بشائر الموسم الجديد، ولا يزال الموسم الجديد في بداية طاقته الإنتاجية التي لا تتجاوز الـ 10%.

وعن التلاعب من قبل المصانع والتجار، وعلى الرغم من منع تصدير البصل خلال الفترة الماضية، إلا أن المصانع استمرت في شراء البصل بكثرة لتصديره في صور أخرى مجفف أو بدرة.

كما أقبلت عليه أيضاً بعض شركات الأدوية لدخوله في بعض التركيبات الدوائية وخاصة البصل الجديد.

ويعتبر اتجاه بعض المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى غير البصل بسبب ارتفاع تكلفة زراعة البصل، هو أهم أسباب ارتفاع محصول البصل.

لكن الحكومة قامت بإجراءات أخرى بخلاف منع تصدير البصل، حتى تتغلب على هذه الأزمة، وقامت بتكثيف المساحات المزروعة من المشاريع القومية.

ووصل حجم المساحات المزروعة إلى 800 ألف فدان من البصل، والذي من شأنه أن ييحدث اتزان في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت بعض المصادر عن انخفاض سعر البصل في الفترة المقبلة، وسيشهد السوق تراجعا خلال الشهرين المقبلين تدريجيا، ولكن ليس بالاسعار التي يتوقعها المستهلكين.

أما حسين صدام نقيب الفلاحين، فأكد أن اسعار البصل شهدت ارتفاعا خلال الفترة الحالية بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب مع ارتفاع اسعار النقل والتكلفة للبيع.

كما أكد على أن الاسعار لن تشهد أي تراجعا قبل يناير وفبراير المقبلين، ولفت إلى أن المساحات المنزرعة من البصل خلال الموسم الماضي كانت تكفي فقط للاستهلاك المحلي.

ويرى بعض المسئولين أن قرار منع تصدير البصل لم يجدي نفعاً بسبب صدوره مع نهاية الموسم، وكشف مصدر مسؤول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أسباب عدم فاعلية قرار حظر تصدير البصل على الأسعار.

بل وارتفعت الأسعار خلال الساعات الماضية وسجلت 35 جنيها مقارنة بـ25 جنيها مؤخرا، و قفز سعر البصل المقور إلى 22 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وكشف المصدر عن أن البصل متواجد مع كبار التجار، و يقومون بتخزينه لأنه سلعة تقبل الحفظ والانتظار لمدة عام واكثر.

ويطمع التجار في تصدير سلعة البصل بعد انفراجة القرار لذا يقومون بتحزين كميات كبيرة لبيعها بسعر أعلى.

على الرغم من أن سبب ارتفاع الأسعار محليا هو كثافة التصدير قبل سريان الحظر مع دخول شرائح جديدة في المجال هم في الأساس مستوردين لسلع أخرى، وذلك بهدف توفير السيولة الدولارية.