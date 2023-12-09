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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضوابط الخطبة في الزواج.. هل يجوز النظر للفتاة ؟

الخطوبة
الخطوبة

قال الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، إن الخطبة في الشريعة الإسلامية، هي المواعدة في الزواج، بأن يقوم الشاب بأخذ الوعد من أهل الفتاة للزواج منها.

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وأضاف محمود ربيع، في فيديو لـ صدى البلد، أن الله تعالى قال في القرآن الكريم (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) منوها أن هذه الآية نزلت في المرأة الأرملة وعدم التصريح بخطبتها في عدتها، وكذلك المرأة المطلقة، ولكن هذه الآية يصح أن تكون عامة، فلا يجوز للرجل مواعدة المرأة بالزواج سرا ولكن ينبغي أن يكون ذلك مع أهلها.

وأشار إلى أن النبي قال في الحديث الشريف بين ضوابط الخطبة في الإسلام، فقال (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) فإذا تقدم شاب إلى فتاة، فلا يجوز لآخر أن يتقدم إليها إلا إذا عدل الأول عن الخطبة وقرر التراجع.

وأكد أن الخطبة في كونها لا تتعدى إلا أن تكون وعدا بالزواج من الفتاة، ولا تبيح أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته ويديم النظر فيها، فجاء رجل إلى النبي وأخبره بأنه خطب امرأة، فقال له النبي (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).

وأشار إلى أنه لا يجوز بعد ذلك للشاب، أن يديم النظر في مخطوبته ولا في صورها، ولا يجوز له أن يطيل الحديث معها أو أن يتحدث معها بطريقة لا تليق، أو أن يخرج معها بعيدا عن أعين الناظرين.

وشدد الشيخ محمود ربيع، أن ما يحدث في الخطبة بين الشباب والفتيات من خروقات شرعية وإتيان لما نهى الله عنه، هذا يؤثر بعد ذلك بالسلب بعد الزواج، من عدم الراحة وعدم الاستقرار.

الأزهر الخطبة الزواج الفتاة الأرملة

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ضوابط الخطبة في الزواج.. هل يجوز النظر للفتاة ؟

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