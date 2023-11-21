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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفعال غير جائزة في فترة الخطوبة.. أمين الإفتاء ينصح بالابتعاد عنها

صدى البلد

نصح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، المقبلين على الزواج خاصة الشباب، بالمصارحة بين الطرفين والتأني في الاختيار الطرف الآخر حتى يكون هناك تفاهم ومودة وتنجح العلاقة الزوجية، محذرا المخطوبين من بعض التصرفات أثناء فترة الخطوبة.

وقال عثمان إن من فوائد فترة الخطوبة أن كل طرف يتعرف أكثر على الطرف الآخر، وخلال تلك الفترة يكشف كل طرف هل يمكن أن يكون تفاهم أم سيكون هناك تصادم.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس: "لازم كل طرف من الطرفين ألا يخفى أى أمر عنده، وخاصة فيما يتعلق بالبخل، لو أنت بخيل وظهرت غير كده، فلازم تكون كريم بعدها مع زوجتك، لو كنت سيئ الخلق وتظاهرت مع خطيبتك بالعكس، عليك أن تستمر فى أن تكون حسن الخلق".

وأضاف عثمان: "كل واحد لو فى عيب وحب يخفيه، عليه أن يستمر على الخلق الحسن، وأن تظهر الأخلاق جلية بين الطرفين، وبكل أريحية يظهر كل طرف حسن أخلاقه دون تظاهر منه.

حكم  رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متصلة مفاداه إنها كانت مخطوبة وتم فسخ خطبتها، وخطيبها السابق يطلب الهدايا التى قدمها لها فترة الخطوبة، فما حكم الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني: "هنا لابد أن نفرق بين أمرين، أولا الهدية القائمة بذاتها أو التى تم التعويض عنها بشئ، والثاني الهدية التى استهلكت، وتم التعويض عنها بشئ بمعنى هجية مقابل هدايا".

وتابع: "الهدايا القائمة بذاتها لابد أن ترد، أما المستهلكة مثل الطعام أو قطعة القماش، فهذه لا ترد، وعلى ذلك فإذا كانت الهدية قائمة بذاتها ولم تستهلك فترد الهدية، والأفضل أن نترفع عن رد الهدايا ونتسامح".

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حكم فسخ الخطوبة بدون سبب 

 فسخ الخطبة هو عدول أحد الطرفين ورغبته في عدم إتمام الزواج؛ وللخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولا تستحق المخطوبة منه شيئا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف انها جزء من المهر

حكم فسخ الخطوبة بدون سبب حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة فترة الخطوبة دار الإفتاء

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