سمير راغب يفجر مفاجأة عن تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

كشف العميد سمير راغب الخبير الإستراتيجي، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن عمليات إسرائيل مستمرة في الشمال والمقاومة بتصدها في جباليا والزيتون وبيت لاهيا وبيت حانون.



وأضاف العميد سمير راغب الخبير الإستراتيجي، أن العدوان الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة، ويستهدف كل شيء في القطاع، مستدركا أن الأمور كل يوم تزداد سوءا.



وفي السياق نفسه أشار العميد سمير راغب الخبير الإستراتيجي، إلى أن هناك إجراءات أمريكية وبريطانية قوية لمواجهة الحوثيين في البحر والتصدي لاي عمليات هجوم متوقعة.