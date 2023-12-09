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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأجيل قرار وقف إطلاق النار في غزة 5 ساعات بمجلس الأمن

وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الممثلة للمجموعة العربية لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن دولة الإمارات تفوض من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وهم الحاضرين في القمة العربية الإسلامية في الرياض الشهر الماضي.


وأضاف « ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن دولة الإمارات مقدمة قرار بوقف إطلاق النار وهي ليست هدنة ولكن قرار إنساني، موضحاً أن هذا القرار له تصويت من عدة دول لها الحق في اتخاذ القرار وهذا التصويت يكون علني أمام الجميع ولكن التصويت تم تأجيله 5 ساعات بتوقيت مصر.


أشار إلي أن تأجيل اتخاذ قرار في هذا الطلب لبضع ساعات يدل على مفاوضات وتفكير أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن تمرير القرار يعطي الفرصة للأعضاء بالتعديل أو أتخاذ القرار وتقييد هذا القرار شبه إيجابي.
 

وقف إطلاق النار مفاوضات غزة قطاع غزة مجلس الأمن ضياء رشوان

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