الباحثون المصريون يستعرضون تجاربهم التدريبية في اليابان أمام وزير التعليم العالي

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، عددًا من الباحثين المصريين الذين سبق لهم المشاركة في برامج تدريبية باليابان، لبحث سبل الاستفادة من خبراتهم المكتسبة، وتعزيز نقل المعرفة وتوظيفها في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر.

وشارك في اللقاء الدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والقائم بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب عدد من الباحثين المصريين المشاركين في البرامج التدريبية باليابان.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أهمية برامج التدريب والتبادل العلمي في بناء قدرات الباحثين المصريين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة والتعرف على أحدث الأساليب والتطبيقات في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي من هذه البرامج يتحقق من خلال نقل الخبرات المكتسبة وتطبيقها عمليًا داخل المؤسسات والجهات البحثية المصرية.

وأضاف الوزير أن التعاون المصري الياباني في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية يمثل نموذجًا مهمًا للشراكات الدولية التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية المشتركة، وربط مخرجاتها باحتياجات المؤسسات المصرية وأولوياتها البحثية والتنموية.

وخلال اللقاء، استعرض الباحثون تجاربهم التدريبية في اليابان، وما أتاحته لهم من فرص للاطلاع على الخبرات العلمية والتطبيقية وأساليب العمل داخل المؤسسات اليابانية، كما تناولوا أوجه الاستفادة من هذه التجارب وإمكانية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في تطوير الأداء بجهات عملهم، بما يدعم تبادل الخبرات ويعزز الممارسات البحثية والتطبيقية.

وضم وفد الباحثين المصريين المشاركين في اللقاء كلًا من:

* الدكتور محمد عادل حسن عبد الرازق، مدرس بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات.

* الدكتور أحمد عبده محمود البحيري، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري بجامعة أسوان.

* الدكتور أحمد محمد حسانين حسانين، أستاذ مساعد بكلية الزراعة بجامعة الأزهر.

* الدكتور عمر السطوحي عبد المعز السطوحي، أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات.

* الدكتورة مروة مصطفى حسن علي، أستاذ باحث مساعد بمعهد بحوث الهندسة الوراثية.

* الدكتور أحمد رمضان عبد الفتاح عبد المقصود، أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية.

* الدكتور شاذلي عبده محمد أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة قنا.

* الدكتور محمد إبراهيم السيد الحضري، مدرس بكلية الهندسة بجامعة طنطا.

* الدكتور محمد خالد محمد نفادي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة أسيوط.

* الدكتور فؤاد رمضان فؤاد زهران، أستاذ بكلية العلوم بجامعة العاصمة.

* الدكتورة فاطمة أحمد الحسيني الأشوح، مدرس بكلية الهندسة بجامعة طنطا.

* الدكتور هشام محمد عطية محمد، مدرس بكلية العلوم بجامعة طنطا.

* الدكتورة ماجدة السيد محمد أبو الأنوار، مدرس بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون المصري الياباني في التدريب وبناء القدرات، وتوظيف الخبرات المكتسبة في دعم تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر.