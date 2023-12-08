ضياء رشوان: مجلس الأمن يمكنه اتخاذ أي قرار  بـ 9 أعضاء

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتكون وظيفته هو حفظ الأمن الدولي اتخاذ أي قرارات تحفظ السلم والأمن الدوليين، مضيفاً أن مجلس الأمن الدولي مكون من 15 عضو، 5 أعضاء دائمين لا يتغيروا ، و 10 أعضاء يمكن أن يتغيروا بمعدل كل سنتين بمعايير محددة تحددها الأمم المتحدة تمثل في مجموعات لغوية وجغرافية.

وأضاف «ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن الدول الخمسة الدائمة العضوية التي لا يتغيروا أبداً من سنة 1945، موضحاً أن هذه الدول تكون أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وأشار ضياء رشوان ، إلى أن مجلس الأمن يمكنه أتخاذ أي قرار بـ 9 أعضاء من أعضاءه الـ 15 على الأقل.