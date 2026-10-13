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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البلشي: اكتمال إجراءات القرار الوزاري لكمبوند مدينة الصحفيين.. و5 نوفمبر يحمل مفاجأة

مدينة الصحفيين
مدينة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اكتمال جميع إجراءات القرار الوزاري والأوراق اللازمة لبدء تنفيذ مشروع كمبوند «بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين»، مشيرًا إلى أن يوم 5 نوفمبر المقبل سيشهد مفاجأة، دون الكشف عن تفاصيلها.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد ضمن مراسم وضع حجر الأساس للمشروع، حيث وجه الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة من الصحفيين والمجالس المتعاقبة لنقابة الصحفيين، والجهات والمؤسسات الشريكة، والاستشاري، مؤكدًا أن المشروع جاء ثمرة مشوار طويل وصعب تخللته العديد من الأزمات والتحديات.

وأوضح نقيب الصحفيين أن رحلة المشروع بدأت باستعادة الأرض، مرورًا بالتعاون مع الاستشاري، وصولًا إلى الاتفاق النهائي مع الشركة الوطنية للمقاولات والشركة المنفذة التي تمثل مؤسسة عظيمة ساندت النقابة في حلمها، مشددًا على أن رؤية الصحفيين كانت حاضرة في الاتفاق، بما يضمن تعويض الزملاء بمشروع يليق بهم ويلبي تطلعاتهم.

وأضاف أن النقابة، عندما توجهت إلى الشركة الوطنية للمقاولات، وجدت جهدًا واستجابة ورغبة حقيقية في التعاون لإخراج المشروع بصورة لائقة وتجاوز العقبات التي واجهته، وهو ما لمسه أيضًا في التعاون مع شركة بيرلا بروبيرتز.

وأشار البلشي إلى أن المشروع يجمع أطرافًا ومؤسسات كبيرة، تشمل الشركة الوطنية للمقاولات، وجامعة القاهرة، ونقابة الصحفيين، وشركة بيرلا بروبيرتز، مؤكدًا أن التعاون بين هذه الجهات أسهم في الوصول إلى المرحلة الحالية.

مشروع ذكي وخدمات لمساعدة الحاجزين والمتعثرين

ولفت نقيب الصحفيين إلى إجراء اتصالات عديدة مع الشركة المنفذة لضمان إقامة مشروع ذكي يضم خدمات متعددة، مع العمل على مساعدة الحاجزين والمتعثرين، موضحًا أن النقابة حصلت على تطمينات بشأن هذه الملفات.

وأكد البلشي حرص النقابة على إقامة مجتمع يليق بالمستقبل وبمكانة النقابة والصحفيين الحاجزين، وكذلك بالجهات المشاركة في تنفيذ المشروع والاستشاري ممثلًا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص جميع الأطراف على مصلحة النقابة والحاجزين كان عاملًا أساسيًا في الوصول إلى هذه المرحلة.

واختتم نقيب الصحفيين كلمته بتجديد الشكر لكل من ساهم في المشروع، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس يمثل بداية التتويج الحقيقي للجهود السابقة، وخطوة نحو تحقيق الحلم الذي ينتظره الصحفيون منذ سنوات.

البلشي خالد البلشي الصحفيين القرار الوزاري والأوراق اللازمة

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