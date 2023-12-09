عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| ازاي تكسب حبيبك

برج القوس
برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بحب الحركة والنشاط والاهتمام بالجانب الرومانسي ولكنهم كثيري النسيان وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من– (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي والمالي

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

برج القوس وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023

التحدي الكبير سيمنحك الطريق 
.. كن مستعدًا لاحتضان المفاجآت في الحياة العاطفية وعلى الرغم من التحديات، سوف يكون أدائك جيدًا في المكتب وحالتك الصحية والمالية جيدة


برج القوس على الصعيد العاطفي

سيتم حل المشاكل الرومانسية و يتوقع حبيبك علاقة متناغمة اليوم لذا اجعل يومك خاليًا من التوتر والحجج و احتفظ بابتسامة دائمًا لشريكك الذي سيحب هذا، ومن الحكمة عدم التنقيب في الماضي وعدم طرح أسئلة غير سارة أبدًا وقد تكون هناك خلافات بسيطة ولكن تأكد من تسويتها قبل أن تتعقد الأمور.

يجب على المتزوجين إبعاد الأسرة عن الخلافات ويمكن لإناث برج القوس أن تتوقع الحمل اليوم و كن مستعدًا للوقوع في الحب اليوم.

توقعات برج القوس مهنيا

التحديات الجديدة في مكان العمل ستجعلك أقوى و كن مستعدًا لتحمل مسؤوليات جديدة، ومع ذلك قد تكون أيضًا ضحية لسياسات المكتب وتجنب الاتهامات بأدائك و يمكن لموظفي الحكومة التفكير في تغيير الموقع.

يمكن لأولئك الذين يحرصون على تبديل الوظائف تحديث ملفهم الشخصي على بوابة الوظائف وستأتي النتائج الجيدة بحلول المساء وسيشعر رواد الأعمال بقدر أقل من الحرارة لأن النجاح سيكون إلى جانبهم.


توقعات برج القوس ماليا

أنت محظوظ ماليا اليوم بما أن الثروة ستأتي من مصادر متعددة بما في ذلك العمل الحر، أو الاستثمار السابق، أو من خلال التقييم، فسوف تكون في حالة جيدة لتلبية الاحتياجات.

ممتلكات الأجداد قد تجلب الثروة، ومع ذلك يمكن أن تجعلك المشكلات الصحية تنفق مبلغًا جيدًا اليوم وقد تحتاج  إلى إنفاق المال للاحتفال داخل العائلة واليوم جيد للاستثمار في الصناديق المشتركة والودائع الثابتة.

توقعات برج القوس صحيا

قد يؤثر الضغط المهني سلبًا على الحياة الشخصية ومن الجيد أن تبدأ يومك باليوجا والتأمل وابدأ اليوم بتمارين خفيفة ستساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية.

يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالقلب تجنب التمارين الثقيلة ورياضات المغامرة و الفحص الطبي الشامل مفيد لصحتك.

برج القوس القوس وحظك اليوم برج القوس وحظك اليوم السبت برج القوس وحظك اليوم برج القوس مهنيا توقعات برج القوس وحظك اليوم ثمار توقعات برج القوس توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت توقعات برج القوس مهنيا حظك اليوم حظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

مفاجأة في أسعار الذهب مع بداية 2024.. قرار حكومي يضبط السوق وتراجع مرتقب بالمعدن الأصفر

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

برج الحوت وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| تحديات مهنية

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 عاطفيا ومهنيا وصحيا

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

لو بتاكل من برا كتير .. انتبه هذه العلامات تؤكد التسمم الغذائي

عشبة غير متوقعة تريحك من مشاكل الجهاز الهضمي

لن تخطر ببالك.. عشبة مهملة تحمي من السرطان والسكري

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن الموعد المتوقع لإنهاء الحرب في خان يونس بغزة

بعد دينسو.. تريد تويوتا تخطط لبيع حصتها في الشركات اليابانية

الجدري المائي.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج والوقاية

سوء استخدام.. محفوظ رمزي: المصريون صرفوا 5.5 مليار جنيه على 5 أدوية

كرم جبر: الدعوة لـ مقاطعة الانتخابات الرئاسية تراجعت إلي حدها الأدنى

ضوابط الخطبة في الزواج.. هل يجوز النظر للفتاة ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

برج الأسد وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| مافيش مشاكل

أبيض وأسود.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بهذه الإطلالة في الأمارات

فيديو

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ