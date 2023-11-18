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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

برج القوس
برج القوس

 يتميز مواليد برج القوس بالنشاط والحركة وأداء العمل بكفاءة ولكنهم يميلون للحزن في كثير من الأحيان وهم الأشخاص المولدون من 22 نوفمبر – 21 ديسمبر.

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج القوس وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

إن حياة مواليد برج القوس اليوم عبارة عن تيار من السعادة وسيتم حل جميع مشاكل الحب اليوم.

تمتع بحياة مهنية مزدحمة ولكن تأكد من الإنتاجية اليوم و سيكون كل من التمويل والصحة على ما يرام ولكن لديهم السيطرة على كليهما.

برج القوس على الصعيد العاطفي

كن محبًا مهتمًا وهذا سيجلب السعادة في الحياة العاطفية و سيرى بعض مواليد برج القوس مفاجآت في العلاقة اليوم. 

ستعود كل أمورك وحياتك العاطفية إلى المسار الصحيح وهذا سيجلب لك السعادة.. واجلسوا معًا اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بالقضية وحلها لتكونوا سعداء.

ستتلقى بعض الإناث العازبات مقترحات ارتباط  في النصف الثاني من اليوم والمثير للدهشة أن الشخص الذي تعرفه منذ فترة طويلة سيعرب أيضًا عن اهتمامه بك.

توقعات برج القوس مهنيا

ستكون منتجًا اليوم ولكن النتائج قد لا تكون إيجابية في النصف الأول من اليوم و هناك حاجة إلى بذل جهد إضافي لتلبية توقعات كبار السن والإدارة وإذا كنت في قسم المبيعات أو التسويق، فستتمكن من تحقيق مبيعات أفضل.

لا تقم تحت أي ظرف من الظروف بتقديم ادعاءات لأن ذلك قد يعرقل خططك للعمل مع هؤلاء العملاء بل ويضع اسمًا سيئًا للشركة وستساعدك  مهارات الاتصال لديك على طاولة المفاوضات مع العملاء اليوم.


 توقعات برج القوس ماليا

التعامل مع القضايا المتعلقة بالثروة بعناية وتجنب الاستثمارات واسعة النطاق بما في ذلك الأسهم وأعمال المضاربة ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار المشتركة هي خيار جيد للاستثمار وقد يحتاج أحد الأخوة إلى مساعدة مالية ويجب عليك تقديمها.

يمكن لرجال الأعمال أن يفكروا في توسيع أعمالهم لأن المروجين سيجلبون الأموال و سيحتاج بعض مواليد برج القوس أيضًا إلى الإنفاق لأسباب طبية اليوم.

توقعات برج القوس صحيا

تأكد من الحفاظ على السيطرة على صحتك اليوم وسيصاب بعض مواليد برج القوس بمشاكل تتعلق بالقلب وسيحتاجون إلى رعاية طبية. يجب على أولئك الذين يقودون السيارة توخي الحذر لأن برجك يتنبأ بحدوث حادث بسيط اليوم و تعد الحمى الفيروسية وصحة الفم ومشاكل الرؤية والتهاب الحلق من المشكلات الصحية الشائعة الأخرى التي قد تحدث اليوم.

برج القوس حظك اليوم مواليد برج القوس

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