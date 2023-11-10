بعد عودته عالميا.. أعراض مرض حمى الضنك الخطيرة

تعد حمى الضنك من الأمراض محدودة المخاطر في معظم الحالات، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وذلك عندما تظهر اعراض حمى الضنك الشديدة.

نعرض لكم في هذا التقرير أهم أعراض حمى الضنك الخطيرة حمى وفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.



أعراض حمى الضنك الشديدة

العلامات التحذيرية لحمى الضنك الشديدة

راقب علامات وأعراض حمى الضنك الشديدة حيث تبدأ العلامات التحذيرية عادةً خلال 24 إلى 48 ساعة بعد اختفاء الحمى.

اذهب فورًا إلى العيادة المحلية أو غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من أي من الأعراض التالية الخاصة بحمى الضنك الشديدة.

ألم في البطن، والحنان من علامات حمى الضنك

القيء (3 مرات على الأقل خلال 24 ساعة)

نزيف من الأنف أو اللثة

قيء دم، أو وجود دم في البراز

الشعور بالتعب أو القلق أو الانفعال

