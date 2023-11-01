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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023: ثق في نفسك

القوس
القوس

 يعد مواليد برج القوس من أكثر الأشخاص الذين يمتلكون ملكة الحكم على الأمور والأشخاص بشكل صحيح وقدر عال من الحيوية والنشاط

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نعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 1 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023

خذ زمام الأمور وانطلق إلى المغامرة و في نفس الوقت حاول السيطرة على حياتك.

كن واثقًا في قراراتك واحساسك مع دخول كوكب المشتري إلى برجك، يستعد الكون لبدايات جديدة

 

 برج القوس على الصعيد العاطفي

 

فرصة لتعميق الروابط وتجربة العلاقة الحميمة العاطفية و إذا كنت عازبًا، فالآن هو الوقت المناسب لتسليط الضوء على نفسك والتعرف على أشخاص جدد. بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات ملتزمة، تأكد من أنكما على نفس الطريق بشأن أهدافك وتطلعاتك المستقبلية و التواصل هو المفتاح.

توقعات برج القوس مهنيا 

استخدم جاذبيتك الطبيعية وثقتك للتواصل مع الآخرين ومشاركة أفكارك والدفاع عن نفسك وثق بغرائزك واتبع شغفك، ومن المؤكد أن النجاح سيأتي بعد ذلك.

توقعات برج القوس صحيا


فيما يتعلق بصحتك ورفاهيتك، من المهم أن تظل نشيطًا، وأن تحافظ على نظام غذائي صحي، وأن تمارس اليقظة الذهنية والرعاية الذاتية.

خصص وقتًا للاسترخاء والتأمل الذاتي، وتأكد من الاستماع إلى جسدك عندما يحتاج إلى الراحة أو تجديد النشاط وحافظ على نظرة إيجابية وتذكر أن تستمتع بالرحلة، وليس بالوجهة فقط فالمغامرة تنتظرك أيها القوس.

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