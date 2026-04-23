ربك يسهل .. محمد العدل يمازح الجماهير قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز

علق المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، على مباراة الزمالك وبيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز، بطريقة ساخرة.

وكتب العدل قبل اللقاء عبر حسابه علي فيسبوك: “هو ينفع الفرقتين يخسروا؟ طبعًا ينفع.. كل فريق يخسر نقطتين مش لازم تلاتة.. ربك يسهل” وأثارت تصريحاته تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع أهمية المباراة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع نادي الزمالك بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الفريقين.

وتُعد المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الطرفين خلال المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.