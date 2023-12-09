بعد دينسو.. تريد تويوتا تخطط لبيع حصتها في الشركات اليابانية

باعت شركة تويوتا واثنتين من الشركات التابعة لها ما لا يقل عن 8% من أسهم شركة دينسو، وسيكون ذلك أكبر بيع أسهم من نوعه في صناعة السيارات العالمية منذ أكثر من عقد من الزمن.

وستبيع شركة صناعة السيارات أيضًا كامل حصتها في الشركة اليابانية المصنعة لأنظمة تخفيض السرعة Harmonic Drive Systems.

تعد دينسو جزءًا مهمًا من مجموعة تويوتا وثاني أكبر صانع لمكونات السيارات في العالم. وستعيد شراء بعض أسهمها في السوق المفتوحة بعد أن تبيع شركة Toyota Industries وAisin 256 مليون سهم في المورد، وبلغت قيمة هذه الأسهم 589.1 مليار ين (4 مليارات دولار) اعتبارًا من الأسبوع الماضي وتمثل حصة 8٪ في الشركة.

وعلى الرغم من عملية البيع، ستظل تويوتا أكبر مساهم في دينسو مع تخفيض حصتها من حوالي 24% إلى 20%. وبالمثل، فإن الحصة التي تمتلكها شركة تويوتا للصناعات ستنخفض من ما يزيد قليلا عن 10٪ إلى حوالي 6٪، وفقا لتقارير رويترز، في حين سيتم تخفيض ممتلكات آيسين تماما.

وقال جيمس هونج، رئيس أبحاث التنقل في ماكواري: "نحن نعلم أنها ستحرر بعض رأس المال المحتجز ضمن الميزانية العمومية لشركة تويوتا"، المهم هو كيف سيستغلون رأس المال المحرر هذا في المستقبل."

بعد أيام قليلة من إعلان تويوتا أنها ستخفض حصتها في دينسو، أضافت أنها ستبيع كامل حصتها في شركة Harmonic Drive Systems في السوق المفتوحة في الخارج. تقول شركة السيارات العملاقة إنها ستبيع 4,379,400 سهمًا من شركة Harmonic Drive Systems في ملف بيع لم يتم تحديده بعد. وتبلغ قيمة هذه الحصة 18.1 مليار ين (123 مليون دولار) اعتبارًا من هذا الأسبوع.

أفادت رويترز أن شركة Harmonic Drive Systems ستعيد شراء ما يصل إلى 700000 من أسهمها.

كانت تويوتا في حالة بيع فورية في الأشهر الأخيرة. وفي أواخر يوليو، أعلنت أنها تبيع حصة في شركة الاتصالات KDDI Corp بقيمة 250 مليار ين تقريبًا (1.8 مليار دولار).