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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاتصال المباشر الأبرز.. طرق انتقال فيروس الجدري المائي

طرق انتقال فيروس
طرق انتقال فيروس الجدري المائي

فيروس الجدري المائي ينتقل عادةً من شخص مصاب إلى شخص آخر عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق تناقل السوائل الجسمية الملوثة بالفيروس. وفيما يلي بعض طرق انتقال فيروس الجدري المائي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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طرق انتقال فيروس الجدري المائي

الاتصال المباشر: ينتقل الجدري المائي بسهولة عن طريق الاتصال المباشر مع شخص مصاب. على سبيل المثال، عند لمس الطفح الجلدي المتكون من البثور المملوءة بالسائل، يمكن أن ينتقل الفيروس إذا تم لمس البثور ثم لمس الفم أو الأنف.

العطس والسعال: يمكن أن ينتقل الجدري المائي عن طريق قطيرات اللعاب التي ينشرها شخص مصاب أثناء العطس أو السعال. وعندما يتنفس الأشخاص الذين يكونون بالقرب من الشخص المصاب هذه القطيرات، يمكن أن يصابوا بالفيروس.

الاتصال بالأشياء الملوثة: يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، مثل الملابس أو المناشف أو الأسطح التي تحتوي على قطرات لعاب شخص مصاب. إذا لمست الأشياء الملوثة وثم لمست وجهك أو فمك، فقد تصبح معرضًا للإصابة.

يجب الانتباه إلى أن الجدري المائي يعد معديًا قبل ظهور الطفح الجلدي، ويستمر في التواجد حتى يتم جفاف جميع البثور وتشكل القشور. لذلك، يجب توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية المناسبة لمنع انتقال العدوى إلى الآخرين.

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