MG تحدث جميع موديلات سيارات الكهرباء والوقود

على الرغم من أن MG ليس لها وجود في الولايات المتحدة، فقد رسخت الشركة نفسها كقوة متنامية في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم، وفي عام 2024، تخطط لمجموعة من الترقيات لطرازات الكهرباء والوقود.

خلال مقابلة حديثة مع موقع Autocar، كشف المدير العام لوحدة أعمال MG، لو جياجون، أنه في النصف الأول من العام، ستقوم الشركة بتحديث طرازات ICE الخاصة بها بينما ستتلقى سياراتها الكهربائية التحديثات في النصف الثاني من العام. ومن بين أهم مركبات ICE الجديدة التي ستطلقها MG العام المقبل، ستشمل خلفاء كل من 3 supermini وZS.

ويضيف نفس التقرير أن MG تقوم بتجهيز عمليات تحديث لكل من طرازي MG5 Estate وMG7 سيدان.

"تبدو خطط MG تقريبًا كما يلي: في النصف الأول من العام، سيتم تعزيز منتجات مركبات الوقود الحالية؛ وقال جياجون: "في النصف الثاني من العام، سنركز على النماذج الكهربائية".

ومع الإطلاق العالمي لسيارة MG4 EV الجذابة، رسخت الشركة نفسها كمنافس جدي لشركة BYD بسياراتها الكهربائية ذات الأسعار التنافسية. على عكس BYD، لا تزال MG تعتقد أن هناك مستقبلًا مهمًا للمركبات التي تعمل بالاحتراق ولن "تتخلى" عنها، حسبما صرح جياجون لأوتوكار.

لن نتخلى عن سوق سيارات الوقود. ففي نهاية المطاف، لا تزال العديد من الأسواق العالمية تفضل المركبات التقليدية.

أما بالنسبة لخطط السيارات الكهربائية الخاصة بالعلامة التجارية، فيقال إنها تعمل بالفعل على تطوير نسخة محسنة من MG4 مع تصميم داخلي مطور بالكامل. وفي العام المقبل، ستطلق أيضًا سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرائدة التي ستكون بمثابة خليفة لسيارة Marvel R.

وسيعتمد هذا الطراز الجديد على منصة SAIC القابلة للتطوير والتي تدعم تبديل البطاريات وحزم البطاريات التي يصل حجمها إلى 150 كيلووات في الساعة. في حين يتم إنتاج Marvel R فقط في نظام المقود الأيسر، فقد أقنع ارتفاع مبيعات العلامة التجارية في المملكة المتحدة وأستراليا MG بإنتاج خليفتها أيضًا في نظام المقود الأيمن.