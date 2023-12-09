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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

قاضي الأنسانية
قاضي الأنسانية

أثار  الأميركي Frank Caprio المعروف بأشهر قاض في العالم أو "قاضي الإنسانية"، الجدل بعد3 أيام  فقط  من احتفاله بعيد ميلاده ال87 فهو لم يسعد كثيرا بعد أن اكتشف أنه مصاب بسرطان البنكرياس الخطير، وخرج لمتابعيه ومحبيه  بمقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق اليوتيوب ويطلب فيه من محبيه الدعاء له بالشفاء ، مؤكد إنه لم يكن على ما يرام بعد الاحتفال بعيد ميلاده "فقد كان يشعر بالتعب، وخضع لفحص طبي، اكتشف إصابته.

وظهر قاضي الأنسانية عبر مقطع الفيديو ليطلب من كل واحد من متابعيه أن يصلي بطريقته الخاصة، وامل بأن يرشده الله فريقه الطبي لإيجاد العلاج المناسب له

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جدير بالذكر إلى أن القاضي قد اشتهر ببرنامجه Caught in Providence وهو برنامج  يستمع إلى قضايا الأشخاص الحقيقيين في محكمة "بروفيدانس" البلدية.

الأميركي Frank Caprio أشهر قاض في العالم قاضي الإنسانية

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