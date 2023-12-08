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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

صدى البلد

أثار مواطن سعودي  الجدل وذلك لتداوله مقطع فيديو مرعب يحبس الأنفاس إلا انه قد حظى بملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق تويتر 

على الجانب الآخر قد زعم المواطن السعودي أن المقطع يوثق ظهور شبح طفل وذلك داخل مغسلة منزله، إلا أنه زعم أيضا أنه قد اختفى فجأة.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الشاب السعودي وتبدو عليه ملامح  الذعر حاملا لهاتفه المحمول ومتجها نحو صوت لضحكات طفل صغير تصدر من داخل المغسلة.

على الجانب الآخر عند وصوله إلى مصدر الصوت، قد اكتشف وفقا لحد زعمه طفل يجلس في المغسلة ضاحكًا، وعند الأقترب منه اختفى فجأة  ليظل الشاب السعودي  يبحث داخل المغسلة وهو خائف، ولكن دون جدوى.

وعلق الشاب على الفيديو قائلًا: “لم أعد أفرق بين حدوث الكوابيس والواقع”.

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يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

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