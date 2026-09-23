6 آلاف لتر سولار وبنزين .. ضبط محطة وقود مُخالفة في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، والتى أسفرت عن ضبط إحدى محطات الوقود بناحية المطار لقيامها بتجميع نحو 6 آلاف لتر من المنتجات البترولية من السولار والبنزين بدون وجه حق، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتداولها.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة منظومة تداول المنتجات البترولية، لمنع أى ممارسات غير مشروعة تضر بحقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.

تنسيق متكامل بين الأجهزة الرقابية واللجنة المركزية للمنتجات البترولية

وجاءت هذه الحملات تحت إشراف الإدارة العامة لمباحث التموين بأسوان ، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس تامر عويس رئيس اللجنة المركزية ، وعضوية كل من المهندس أحمد مصلحى، وعبد الناصر كامل ، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الرقابية لرصد أى مخالفات أو ممارسات غير قانونية فى منظومة تداول المنتجات البترولية.

خطة رقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وحماية الدعم

وتأتى هذه الحملات ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية بمحافظة أسوان، طبقاً لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبمتابعة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بما يسهم فى إحكام السيطرة على حركة تداول المنتجات البترولية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

المحافظ: لن نتهاون مع أى تلاعب أو مخالفات تمس حقوق المواطنين

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة مواصلة وتشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود والمستودعات ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من إنتظام العمل والإلتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة، مع التصدى بكل حسم لأى محاولات لتجميع أو تسريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.

وأشاد محافظ أسوان بجهود الأجهزة الرقابية والحملات المفاجئة التى يتم تنفيذها على مختلف الأنشطة والمنشآت المرتبطة بتداول المنتجات البترولية ، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أى مخالفات ، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وعدالة على كل من يثبت تورطه فى أى تلاعب أو ممارسات غير مشروعة.

تكثيف الحملات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وأكد المحافظ على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود ومستودعات المنتجات البترولية والبوتاجاز ، للتأكد من توافر المنتجات وإنتظام عمليات التداول ، ومنع أى محاولات لإستغلال الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين ، بما يعزز من إستقرار الأسواق ويحافظ على الأمن التموينى بالمحافظة.