رئيس عربية النواب: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية ستكون الأكبر

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غداً الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل تحظى بأكبر اهتمام محلياً وإقليمياً وعربياً ودوليا، معرباً عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين فى هذا الاستحقاق الانتخابي هي الأكبر في تاريخ مصر خاصة أن هناك حرصاً كبيراً من الشعب المصرى العظيم على التفاعل مع قضايا الوطن واهمية المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وقال " أباظة " في بيان له أصدره اليوم: إن الغرب يقول إن العالم العربى غير مهيأ لممارسة الديمقراطية مؤكداً أن عظمة المصريين بالمشاركة فى هذه الانتخابات ستكون بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بحرص المصريين على استمرار الدور التاريخى والمحورى والناجح الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن احداث غزة تؤدى إلى مخاطر عالمية متعددة والمصريون فى هذه الانتخابات سيبعثون برسالة واضحة وحاسمة لمخاطبة العالم بمخاوف خطر احداث غزة على العالم كله وتشكيل نظم جديدة خطيرة على العالم كله وسيطالب الشعب المصرى العظيم العالم كله بجميع دوله ومنظماته بضرورة الأخذ برؤية مصر الواضحة والحاسمة والتى تتمثل فى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والإسراع فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بعثت برسالة مهمة للعالم كله بأن سيناء خط أحمر والعالم كله بدأ يتراجع بما فيه واشنطن بشأن رفض ملف التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن تصويت المصريين فى هذه الانتخابات التى تعد الأهم والأخطر فى تاريخ مصر بالقول نعم لاستمرار أمن مصر واستقرارها وحماية حدودها والحفاظ على الانجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى التى امتدت فى جميع أنحاء الوطن معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون هى الأكبر فى تاريخ مصر.