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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستعلام عن مخالفات المرور بالبطاقة الشخصية.. الدفع أونلاين

صدى البلد

يشغل بال الكثير من أصحاب السيارات معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، خاصة بعد ما أتاحت بوابة المرور إمكانية دفع المخالفات المرورية 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لها مباشرة، لذا يزداد عمليات بحث المواطنين عبر «جوجل» عن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وذلك حتى لا يجد المواطن صعوبة في دفع المخالفات المرورية والذهاب لوحدات المرور والتزاحم بين سائقي المركبات.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023

يمكن لسائقي المركبات الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي، وتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية.

 خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي 2023.

  1. ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكتروني.
  2. اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- قم بالضغط على كلمة استمرار.

4- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6- ستظهر لك قيمة المخالفات المرروية التي عليك دفعها.

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سداد مخالفات المرور بالفيزا

في إطار الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية اتاحت النيابة العامة للمواطنين إمكانية دفع المخالفات المرورية 2023 عن طريق الفيزا. 

في البداية أضغط على موقع النيابة العامة .

تظهر لك 5 مربعات، قم بالضغط على أول مربع من جهة اليمين وهو مربع (الاستعلامات).

انقر على كلمة استمرار التي توجد أسفل مربع (مخالفات رخص المركبات).

اضغط على خدمات المرور

ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، قم بالنقر عليها.

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اختار خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني من خلال البطاقات الائتمانية.

 

            اضغط على زر «الدفع» و"استمرار"

            ضع رقم رخصة القيادة الخاصة بك.

             ضع رقم السيارة الخاصة بك.

            ثم اختر أيقونة إجمالي المخالفات.

            وفي النهاية تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة 2023.

            

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 مجانًا (أونلاين)

            استعلام مخالفات المرور برقم السيارة

            وفي سياق متصل، خصصت وزارة الداخلية موقع خاص للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 مجانًا، عن طريق الهاتف المحمول.

            يتيح هذا الموقع للمواطن:- دفع مخالفات المرور أونلاين

            في حالة ظهور عدد من المخالفات المرورية، يمكن للسائق دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

1- افتح صفحة النيابة العامة للمرور(هنا)

            2- اكتب اسم مالك السيارة رباعي، لـ الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

            3- ضع اسم المرور التابع له.

            4- ضع أرقام وحروف السيارة.

            دفع مخالفات المرور 2023

            يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور 2023 عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

 

اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

قم بتسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية وستظهرلك خانة بمبلغ الدفع.

 

التظلم على المخالفات المرورية

وبالنسبة للتظلم على المخالفات المرورية، فيتم من خلال الخطوات التالية:

 الدخول إلى موقع النيابة العامة

اختيار أيقونة التظلمات

تحديد نوع التظلم حسب الرخصة (مركبات أو قيادة)، ثم ادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة، لتظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، وبعد ذلك يجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة  "تظلم"

 

وبعدها تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة على الشاشة، اضغط على «موافق» بعد قرأتها، ليظهر أمامك البيانات الأساسية للرخصة، ثم تظهر خانات محددة لإدخال البيانات الشخصية، لتؤكد طلبك بالضغط على إرسال الطلب.

 

فيما تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، والذي عليك الاحتفاظ به لاستخدامه في المتابعة، وترسل نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول، الذي أدخلته خلال 72 ساعة.

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