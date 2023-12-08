انتهاء أزمة الدولار.. 3 تحركات حكومية عاجلة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن انتهاء أزمة الدولار، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة، سامح الخشن أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل الحكومة على حل المشكلة من جذورها.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.

وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، وكشف سامح الخشن أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية.

وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، ولفت إلى أن هناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات.

الحقيقة إن مصر تعمل على تعزيز مدخلاتها من الدولار والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، من خلال تنويع مصادر جذب العملة.

وأيضاً من خلال عدة وسائل كالاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح سندات حكومية مقاومة بالجنيه والين، لزيادة الحصيلة الأجنبية.

وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تدرس إصدار السندات الزرقاء في السوق الدولية.

