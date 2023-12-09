آية سماحة: شكرا لكل من واسانى فى أمى الثانية ناهد فريد شوقى

نشرت الفنانة آية سماحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه الشكر الى كل من واساها فى الفقيدة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى.

وقالت آية سماحة : “شكرا لكل من واسانا بالسؤال و بالدعاء والعزاء للغاليه و امى الثانية ناهد فريد شوقي.. اللهم تقبل منكم جميعا و يجعل دعاءكم لها رحمه وغفرانا ورفعه في درجاتها. اللهم آمين.. أنا لله وإنا إليه راجعون”.

ناهد فريد شوقى

ولدت ناهد فريد شوقى فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقى.

مسيرة ناهد فريد شوقى

دخلت ناهد فريد شوقى عالم الفن من جهة الانتاج حيث قررت تأسيس شركة للإنتاج تحمل اسمها، وأنتجت كثيرا من الأفلام التي تركت بصمة في السينما، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

زيجات ناهد فريد شوقى

تزوجت ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدى من زوجها الأول، كما أنجبت ناهد ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي، وقد توفى ابنها بحادث سيارة عام 2014.