تعرف على سعر الطماطم والبصل فى السوق اليوم السبت 9 ديسمبر

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 9 ديسمبر، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 7.50 جنيه للكيلو، والبطاطس 15 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 22 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 13 جنيها، والفلف الرومي 8.50 جنيها، الفاصوليا 8.50، والسبانخ 10 جنيهات.

بينما سجلت الملوخية11 جنيه، والخيار 10 جنيها، والباذنجان 5 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغ البرتقال 7 جنيها، والجوافة 14 جنيها، والكانتالوب 11.50جنيها، ، بينما وصل سعر اليوسفي 9 جنيه ، والليمون ب 10 جنيهات.