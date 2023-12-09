تبدأ غدا|إجازة 3 أيام لطلاب 8563 مدرسة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية وانتظام العمل للمعلمين .. ووزير التعليم يستعد للتصويت في التجمع الخامس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح إجازة استثنائية مدتها 3 أيام تبدأ من غد الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وذلك لطلاب 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية ، تم تخصيصها كلجان انتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية .

وقد حرص مديري مديريات التربية والتعليم ، على التأكد من صيانة جميع المدارس المنعقد فيها لجان تصويت في الانتخابات الرئاسية ، لضمان ظهورها بالمظهر اللائق ، حيث تم تجهيزها على الوجه المطلوب ؛ لتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

وبشأن موقف المعلمين من اجازة الانتخابات الرئاسية ، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني ، حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات ، مؤكداً أنه تم تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

وعن المدارس التي لا يوجد بها أي لجان انتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية ، فقد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة بها بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية .

هذا ومن المقرر أن يدلي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بصوته في الانتخابات الرئاسية غدا الاحد في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس في تمام الساعة 9:30 صباحا

تعليم القاهرة تستعد لـ الانتخابات الرئاسية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جاهزية اللجان الإنتخابية المعدة لإستقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من (١٠ _ ١٢) ديسمبر الجارى .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن المدارس مقار اللجان الإنتخابية تستعد لإستقبال الناخبين والبالغ عددهم (٨٢٣٦٧٦٢) ناخب موزعون على (٤١١) لجنة عامة بالإضافة إلى (٤٥) وافدين بها (٩٦١) لجنة فرعية .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة علي التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية ، والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم .



وشدد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على تواجد مديرى عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان الانتخابية ، وتذليل كافة العقبات .

وحث أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري ، مؤكداً أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطنى على الجميع .

مدير تعليم الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابى الذى سيبدأ الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر ،

هذا وقد تفقدأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية

بإدارة الهرم التعليمية وتضم 13 لجنة فرعية

وفى سياق متصل تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة الرائد محمد محمود بإدارة العمرانية وتضم عدد 4 لجان فرعية ، ولجنة مدرسة الشهيد أسامة هشام أحمد والتى تضم عدد 2 لجنة فرعية

وفى إدارة جنوب تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة النهضة الرسمية لغات

التى تضم عدد 2 لجنة فرعية ، ولجنة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية التى تضم عدد 2 لجنة فرعية

وشدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت وكذلك توفير سبل الراحة للسادة المستشارين ونظافة المكان والحمامات

كما وجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بضرورة إزالة أى وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحى

دليل ارشادي عن الانتخابات الرئاسية

ومن جانبها .. أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .



وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية وأصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى حدّدت من لهم حق دخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وهم:

مندوب المرشح ووكيله

ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المتابعون

يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.



يُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.



الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.

وسائل الإعلام

يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة و يُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.

لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز الرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم و لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.

الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.

VIP

يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية.

ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.