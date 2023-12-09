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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب : صلاح يلعب دورا كبيرا في نجاح فريق ليفربول

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالمهاجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يقدر لاعبه ويشدد على أهمية تأثيره على الفريق. صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7 في 21 مباراة هذا الموسم.

في تصريحات لشبكة "TNT Sports"، قال كلوب: "محمد صلاح لاعب مؤثر وذكي حقًا، لا يهتم بمصلحته الشخصية على حساب الفريق".

وأكد كلوب أن صلاح يسعى للمساهمة في تحسين الفريق ويضع مصلحة ليفربول فوق كل شيء. قال: "رغم الأرقام القياسية المذهلة التي يحققها صلاح، إلا أنه لا يهتم فقط بالأرقام، بل يسعى لإيجاد الحلول لتحسين الفريق".

شدد كلوب على أهمية العمل الجماعي وأوضح أن النجاح يعتمد على الفريق، وأشار إلى أن صلاح يساهم في تطوير الفريق ويعمل جاهدًا لجعله أفضل. وفي ختام حديثه، أكد على أهمية اللاعبين في تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يلعب دورًا كبيرًا في نجاح الفريق.

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