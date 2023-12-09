تصريح مفاجئ من كلوب عن خطته لتعويض صلاح أثناء المشاركة مع منتخب مصر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه ليس لديه خطة محددة لتعويض غياب محمد صلاح خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وفي تصريحاته، قال كلوب: "تعويض غياب صلاح؟ بصراحة، لم أفكر في الأمر، ولا يمكنني تغييره على أي حال".

وأكد كلوب أنه ليس لديه خطط محددة لتعويض غياب صلاح، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع تغيير ذلك في يناير. وتابع: "ليس لدي خطط حقيقية لتعويض غياب صلاح إننا نتحدث عن شهر يناير صحيح؟ أتمنى أن يعود ديوجو في ذلك الوقت".

وأشار كلوب إلى أنه لم يفكر في الأمر بعد، وعبر عن تفاؤله بأن يكون صلاح متاحًا للفريق في مباراتهم أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير. وأضاف: "لست متأكدًا من الموعد الرسمي للسماح برحيل اللاعبين".